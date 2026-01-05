強烈冷氣團明襲台！一路凍到周末 探9度時間曝光

明日（5日）清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低且日夜溫差大。（示意圖／Pixabay）





今日（5日）清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低且日夜溫差大。白天起另一波強烈大陸冷氣團南下，冷空氣影響將入夜後加劇。氣象署已針對高雄以北、宜蘭、花蓮及金門等15縣市發布低溫特報（黃色燈號），提醒民眾注意10度以下低溫。

明起冷氣團南下 北東局部短暫雨

明日清晨，西半部及宜蘭低溫約11至14度，花東約16至17度。白天冷氣團南下後，北部與宜蘭最高溫約20至22度，中南部約24至26度。

降雨方面，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，有局部短暫雨，中南部則維持多雲到晴。氣象署提醒，入夜後受冷空氣影響，氣溫將進一步下滑。

周三至周四冷空氣最強 空曠地區恐低於9度

氣象署預測，周二（6日）冷氣團持續影響，周三至周四（7日至8日）在強烈大陸冷氣團與輻射冷卻加乘下，將迎來最冷時段。

中部以北、宜蘭及金馬低溫約9至13度，南部與花東約13至16度，空曠地區低溫可能再低2至3度。若輻射冷卻效應強烈，不排除局部測站將達到寒流門檻。屆時白天北部高溫僅16至18度，呈現晴冷且日夜溫差大的天氣型態。

周五起氣溫小幅回升 11日前日夜溫差仍大

周五（9日）冷氣團略為減弱，白天氣溫雖有小幅回升，但受輻射冷卻影響，11日（周日）前各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差可達10度以上。環境轉乾後，大多為多雲到晴，僅東半部有零星降雨。

