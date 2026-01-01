強烈冷氣團最凍時間恐探7度 寒流下週接力挑戰入冬最低溫
氣象署發布低溫特報：今明兩天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。【黃色燈號（寒冷）】：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。
東北季風影響，氣象署發布大雨特報，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北臺灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及臺東高溫約19至22度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器要維持通風。天氣方面，北部、東半部、恆春半島及中部山區可能下雨，其中桃園以北及宜蘭地區降雨較廣泛，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全；離島天氣：澎湖陰天，15至17度，金門多雲時晴，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天至下週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團（台北測站約降至11度），本島將出現7度以下的平地最低氣溫，絕不可小覷。今天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，注意添衣保暖。明天至下週日各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。
吳德榮指出下週日白天起至下週一傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至下週二上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。下週二下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的「輻射冷卻」，下週三至下週六、在陽光下不覺得冷、白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」（台北測站≦10度）機率。
