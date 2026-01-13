強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷

生活中心／黃依婷報導

下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急粉專）

今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，下一波強冷空氣預計在下週二開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流，屬性為先濕冷後轉乾冷的類型，天氣不盡理想，影響時間長，會相當不好受，且這個趨勢目前相當穩定，但還有些微調整空間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也曬出下週三的歐洲模式溫度分布，提醒北台灣的民眾，「好好把握本週相對舒服的天氣囉」。

根據中央氣象署資料顯示，本週四起大陸冷氣團減弱，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，預估到週五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；週末各地早晚仍涼；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

