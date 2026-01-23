強烈冷氣團減弱！ 周末回暖「北部高溫」+5℃

週五（23）清晨最低溫出現在台南楠西，只有7.4度。（圖／東森新聞）





週五（23）清晨最低溫出現在台南楠西，只有7.4度！但白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，週末到下週一氣溫回暖，北台灣的高溫跟週五相較，差距5度之多！緊接著，下週二又有冷空氣南下，中部以北都會有雨，北台灣又回到整天20度C以下，濕濕冷冷的天氣。

週五的台北街頭，民眾還是包緊緊，厚外套不離身，但強烈大陸冷氣團已經在減弱，周末就是好天氣，特別是週日，苗栗以北高溫比周五高5度。

氣象署預報員鄭傑仁：「在未來周末這兩天，這些回流在偏東風影響之下，有機會影響到陸地東半部地區，到時候降雨和局雨也會增加。」

廣告 廣告

冷氣團東移，轉吹偏東風，迎風面基隆北海岸大台北地區東側、宜蘭、花蓮還是有雨，甚至有局部較大雨勢，其他地區則是多雲到晴。

不過很快週二又有冷空氣南下，還可能是冷氣團等級，週二到周四，北台灣又會再回到涼冷而且有雨天氣，高溫在20度C以下，冷到週五才會明顯回溫。

氣象署預報員鄭傑仁：「下次天氣變化預計落在周二，到時候可以看到北部以及宜蘭溫度，會率先產生變化，會從前一天23度左右的高溫，會一路降到大概16到17度，然而到周三這天，隨著水氣量華南雲雨區以東的影響，中部地區的溫度，也會跟前一天相比有所下降。」

氣象署也表示，包括周六，還有下周二、周三新一波冷空氣影響時，3000公尺以上高山像合歡山的武嶺，都還有降雪機會，寒假正式開始，上山追雪也要慎防山區路面結冰，確保安全。

更多東森新聞報導

襪子加「辣椒粉」可保暖？ 醫：皮膚恐紅腫刺癢

快曬棉被！下週一高溫26度 這天再轉冷

淑麗氣象／今晨最低溫8.3度！強烈冷氣團襲台 回溫時間曝光

