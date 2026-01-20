強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷

生活中心／黃依婷報導

入夜後降溫速度快，中南部明清晨低溫約落至12到13度。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，受東北季風影響，冷空氣挾帶水氣南下，桃園以北及基宜地區為迎風面，因水氣偏多環境下，濕冷體感加劇，體感溫度將比實際溫度數值來得更低，今晚至明晨為降雨較明顯時段，週二及週三新北沿海、基宜地區及北部山區局部地區有較大雨勢。

「氣象報馬仔」提到，中南部地區中午至下午時段感受相對溫暖，但入夜後降溫速度快，明清晨低溫約落至12到13度，強冷空氣及輻射冷卻效應雙重影響，日夜溫差偏大，清晨體感寒冷，提醒不要因為白天偏暖而忽略夜間低溫，早出晚歸及清晨外出務必適時添加衣物。

「氣象報馬仔」表示，本週三晚起至週五清晨，將是這一波強冷空氣影響最為劇烈之時段，隨著強冷空氣持續南侵，各地早晚氣溫寒冷。

