強烈冷氣團發威「全台凍番薯」！北部整天濕冷、越晚越寒 這時才回暖

強烈冷氣團強襲，北部將「濕冷一整天」，全台越晚越凍。圖／劉耀勻攝

強烈大陸冷氣團持續影響台灣，全台各地氣溫顯著下降。根據氣象專家綜合分析，台北氣象站已正式達標「強烈大陸冷氣團」門檻，這波寒流呈現「濕冷」且「長時間低溫震盪」的特徵。前氣象局長鄭明典提醒，今日全天濕冷感最為明顯，北台灣整日寒冷，中南部亦需留意日夜溫差與輻射冷卻效應。

台北低溫達標 呈現「濕冷長寒」型態

天氣職人吳聖宇指出，台北氣象站於21日晚間22:00測得11.9度，正式達到強烈大陸冷氣團標準（非四捨五入），今晨更一度降至11.4度。這波冷氣團的特點在於溫度先降至低點後，維持在極小的區間（1-2度）內震盪，屬於濕度高、偏向濕冷的類型。

前氣象局長鄭明典也表示，今日南北氣溫差異不大，多數地區將是「冷冷的一整天」。雖然台中以南白天稍有回溫，但整體感受依然寒冷，民眾務必加強保暖。

平地最低溫出現在雲林！南北成因不同

關於今日清晨的低溫分佈，出現了有趣的南北差異，北部因直接受冷空氣南下影響，北台灣低溫普遍落在8.7度至9.6度之間（如新北石門富貴角8.7度、桃園楊梅8.9度）。氣象專家林得恩預測，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區，整體預測低溫約在10至12度。

至於中南部則受輻射冷卻影響，雖然主要冷空氣在庫北部，但中南部淺山區因雲量少、靜風，產生明顯的「輻射冷卻」效應。今晨全台平地最低溫反而出現在雲林古坑的8.3度，高雄內門與嘉義竹崎也分別測得8.6度與8.7度。

鄭明典指出，今日南北氣溫差異不大，多數地區將是「冷冷的一整天」。圖／取自鄭明典臉書

高山急凍！玉山結冰、合歡山傳冰霰

在高山路況方面，3000公尺以上高山普遍降至0度以下。玉山測站錄得零下6.7度，出現明顯結冰與霧淞；合歡山武嶺則傳出降下冰霰或雪的消息。至於中海拔1500至2000公尺，如宜蘭太平山，氣溫約在0至2度間，雖尚未降雪，但已相當寒冷。

專家示警：明起趨緩 今夜「這2族群」注意

回暖時間點

今天還有一整天的低溫，越往北感受越濕冷，預計要到明天白天，冷氣團威力才會逐漸趨緩。

重點防範區域

沿海、空曠及近山區低溫會比市區更低，金門及馬祖地區低溫恐僅剩5至7度。

健康警示

今晚至明晨天氣依然寒冷，家中有長輩及心血管疾病患者，請務必特別注意血壓變化與保暖措施。



