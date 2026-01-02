強烈冷氣團發威！台中1天20人急病送醫 7人無呼吸心跳

【記者鮮明／綜合報導】強烈大陸冷氣團來襲，台中市區今天（2日）清晨最低溫約13度，體感溫度則只有6、7度，讓不少人感覺是入冬以來最冷的一天。台中市消防局統計，月1日8時至1月2日8時，共有20人因急病救護，年齡在37至89歲，其中7人沒有呼吸心跳，消防局呼籲民眾尤其是有心血管等慢性病者注意保暖。

另外，彰化縣消防局統計去年12月31日8時至今天上午8時，48小時內共受理104件非創傷性的急病救護案件，其中1名78歲婦人沒有呼吸心跳，送醫搶救。

氣象署提醒，這波冷氣團影響將持續至週六（3日），中南部空曠或近山區低溫可降至10°C以下；周日（4日）氣溫會稍微回升，中北部最高約20°C，南部可達25°C，但入夜後仍偏低，下週一（5日）可能有第二波冷空氣南下，呼籲民眾持續關注天氣並做好保暖措施。

