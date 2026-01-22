強烈冷氣團發威！合歡山、玉山凍成銀白世界 夢幻畫面曝光

玉山出現霧凇及結冰現象，植物被覆蓋白色冰霜，畫面相當夢幻。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 受到強烈大陸冷氣團影響，北台灣高山有機會下雪。目前雖然還沒有山區傳出雪訊，但合歡山下起冰霰、玉山也有出現霧凇及結冰現象，植物被覆蓋白色冰霜，畫面相當夢幻。另外，公路局也宣布，合歡山聯外道路，台14甲線武嶺至松雪樓路段實施交管，需掛雪鏈才能通行。

上午有2高山出現結冰。合歡山武嶺一早氣溫降到接近零度，現場下起冰霰，雖然還不是雪，但大地都被白色冰霜覆蓋，變成銀白世界，夢幻畫面也吸引很多遊客到訪；玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生，搭配雲霧繚繞的畫面宛如仙境。

廣告 廣告

另外，公路局表示，上午公路局檢視路況後，發現台14甲線31.4K武嶺至32.7K松雪樓路段部分路面結冰，因此宣布起7時起限加掛雪鏈通行，並依現場融冰情況機動調整管制作為。氣象署也提醒，爬玉山前務必做好防滑措施。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

勇消詹能傑捨命讓出面罩！ 醫曝「關鍵50分鐘」搶救內幕

強烈大陸冷氣團籠罩「強度直逼寒流」！零度線觸及北台灣