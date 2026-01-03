強烈冷氣團發威 多地恐跌破10度！明短暫回溫、下週再急凍

今天全台低溫。資料照，李政龍攝



中央氣象署指出，今（1/3）日持續受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯偏低，天氣型態轉為寒冷且偏乾，清晨至夜間為低溫最顯著時段，部分地區有10度以下低溫發生的機率。氣象署已發布低溫特報，提醒民眾加強防寒措施。

依最新預報，今日白天各地氣溫回升有限，北部高溫約13至14度，中部及花蓮約17至18度，南部及台東約20至22度；入夜後氣溫再度下探。明（1/4）日清晨，中部以北及宜蘭低溫約10至11度，南部約12度，花東約13至14度，其中新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中及宜蘭，以及部分近山區與空曠地區，出現持續10度左右或以下低溫的機率較高。

降雨方面，水氣偏少，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其餘地區多為多雲到晴。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫14至18度；金門晴時多雲，9至14度；馬祖陰時多雲，8至11度。

另外，受東北風影響，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及各離島，部分空曠地區有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率；各海面浪高約3至5公尺。今晚至明日，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島須留意長浪現象，氣象署呼籲避免危險海邊活動。

空氣品質方面，環境部預報指出，明日受偏北至東北風影響，中南部位於下風處，污染物較易累積；竹苗、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏及金門、馬祖為「普通」等級。

展望未來兩週，氣象署表示，北方系統頻繁南下，冷氣團影響時間偏長，各地氣溫「高於氣候正常值」的機率偏低，降雨則以「少於正常值」的機率最高，尤其中南部出現完全不降雨的可能性高；整體天氣型態為乾冷、日夜溫差大。氣象署提醒，使用瓦斯熱水器及電暖設備務必保持室內通風，並留意低溫對長者、孩童及心血管疾病患者的影響。

