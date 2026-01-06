強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
生活中心／許智超報導
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」日前發文表示，這波強烈冷氣團影響時間頗長，加上輻射冷卻效應會冷到週六清晨，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地在夜晚至清晨之間，留意9度以下嚴寒低溫，雖然白天陽光照射會舒服一點，但在太陽沒照到的地方，依然寒風刺骨，請注意保暖。
中央氣象署今早發布低溫特報，低溫區域－黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。
中央氣象署說明，今日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率，因強烈大陸冷氣團南下，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率。
降雨方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。
中央氣象署強調，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
