強烈冷氣團發威！「這區域」冷到剩6度 最凍時刻曝光

新一波強烈大陸冷氣團來襲，氣象專家賈新興預估，最低溫將於21日深夜至22日清晨報到。屆時竹苗以南空曠區域低溫恐下探6至8度，臺北氣象站也有11.2至11.8度低溫機率，提醒民眾加強保暖。

新一波強烈大陸冷氣團來襲，氣象專家賈新興表示，最低溫出現於明日深夜至22日清晨。（圖／翻攝自賈新興YT）

明後2天有受強烈大陸冷氣團影響的機率。賈新興表示，明（21）日桃園以北及宜蘭有局部雨，花東及南投以南山區亦有零星短暫雨；週四（22日）北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨；週五（23日）強烈大陸冷氣團稍減弱，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後臺中以南山區及屏東亦有零星短暫雨；週六至週日（24日至25日）北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興指出，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於21日深夜至22日清晨，臺北氣象站有出現11.8至11.2度的低溫機率；竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率。

賈新興提到，本波桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山，於21日至23日清晨有降雪發生的機率；中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。

至於下週天氣，下週一至二（26日至27日），午後宜花東山區有零星短暫雨；下週三至週四（28日至29日）有受偏強東北季風影響的機率，其中28日新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後花東亦有局部短暫雨，29日宜蘭有局部短暫雨，午後新竹以北及花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，農曆假期期間宜蘭降雨有略偏多的趨勢；氣溫方面，1月28日至2月5日正常至略偏涼的機率，之後至2月底，氣溫以正常至偏暖的機率較高。

