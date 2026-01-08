強烈冷氣團發威！阿里山今早飄雪20分鐘 玉山「霧淞」銀白世界
今日（1/8）天氣持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低。中央氣象署表示，昨日（1/7）深夜至今日清晨玉山有固態降水產生霧淞情形，另阿里山氣象站今日上午8時55分至9時15分也出現降雪情形，目前雪已停。
氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影響，今日清晨低溫下探10度，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有降雨機率。溫度部分，今日至週六（1/10）清晨低溫仍下探10至12度，高溫部分，今日北部約14至16度，中南部18至20度，週五至週六北部回升至18至20度，中南部20至22度。
氣象署提醒，明、後兩天冷空氣減弱，不過在輻射冷卻影響下，仍需留意日夜溫差，週六晚間至下週一另波冷氣團影響，北台灣將再度降溫。
