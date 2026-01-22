強烈冷氣團發威！「10度大關守不住」北東整天都冷 專家示警3地區更冷

生活中心／施郁韻報導

強烈大陸冷氣團持續發威，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；今日基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部地區及馬祖有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明日基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲時晴。

氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」中表示，「10度大關，守不住！」強烈大陸冷氣團持續發威，臺灣苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，冷的型態是整天都冷；其它地區早晚亦為寒冷。

林得恩提到，最低溫預測，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區攝氏10至12度，臺中以南、臺東及澎湖地區攝氏11至13度，金門及馬祖地區也只剩5至7度。沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，請多加留意安全防範，注意溫度變化。

林得恩提醒，今晚至明晨天氣還是一樣的寒冷；長輩及心血管疾病患者要特別注意加強保暖。

