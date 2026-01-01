強烈冷氣團發威！8縣市防10度以下低溫 鄭明典曝寒潮爆發機率：留意驟降溫

即時中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團今（2）日持續影響台灣，續發布8縣市低溫特報，中央氣象署指出，各地天氣寒冷，晚間至週六清晨更是這波強烈大陸冷氣團最冷時段，西半部、宜花及金馬將下探10度甚至更低。前氣象局長鄭明典便指出，今日晚間將出現「橫槽擺正」現象，「是統計上最常發生『寒潮爆發』的天氣型態！」不過由於近年暖化嚴重，他認為這次達到寒流標準的機率並不高，所以寒潮爆發的機率也不高，「但很可能有一波氣溫驟降」。

氣象署說明，今日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度；晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。北部、宜蘭1,500至2,000公尺以上山區及中部、花蓮3,000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

前氣象局長鄭明典則在臉書發文分析指出，根據500百帕高度場預報，昨（1）日下午5時，主要槽線幾乎呈「東-西走向」，這稱為「橫槽」！約今天晚間，槽線將轉變為比較典型的「東北-西南走向」，這個槽線變化過程就稱為「橫槽擺正」，他強調，這是統計上最常發生「寒潮爆發」的天氣型態！

鄭明典也提到，寒潮爆發的定義，除了低溫之外，還加上氣溫「快速」變化的條件，在過去是比較容易出意外的狀況，所以會特別強調。他分析，寒潮爆發通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準，但現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，所以這次達到寒潮爆發的機率也不高；但他還是提醒，很可能會有一波氣溫驟降的現象！

