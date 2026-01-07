強烈冷氣團籠罩！今晨最低溫6.7度 明恐升級寒流跌破5度

強烈冷氣團籠罩，氣象署發布18縣市低溫特報。（圖：氣象署網站）

氣象署發布18縣市低溫特報，今晨本島平地最低溫雲林古坑6.7度，今天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；北部、東北部局部地區有持續10度左右氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出今天各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖措施。高溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天偏涼。降雨方面，北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島也有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天至明天清晨強冷空氣籠罩，各地雲層逐轉減少、轉為晴朗穩定，故入夜後有強輻射冷卻效應，明晨有創入冬本島平地最低溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波寒流機率。明天白天至週六上午、冷空氣略減弱，明天白天氣溫回升；週六下午至下週一清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降；明天起至下週一清晨因晴朗，持續有強輻射冷卻帶來極低溫，日夜溫差很大。

吳德榮提醒下週一白天至下週三冷空氣漸弱，白天氣溫明顯回升；各地晴朗，但持續因強輻射冷卻、早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。未來一週日夜氣溫變化都很劇烈，若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。