強烈冷氣團續發威！明天低溫「下探8度」 另波東北季風「下週緊接報到」

即時中心／徐子為報導



受強烈大陸冷氣團持續影響，明（22）天台灣本島低溫下探8度。氣象署預報員賴欣國指出，明天東、北半部降雨明顯，高山地區有機會降雪；冷氣團到周末會逐漸減弱，不過下周二（27日）會有一波東北季風鋒面緊接著報到。





賴欣國說明，明、後（22、23日）天台灣持續受到強烈大陸冷氣團影響，氣度偏低。且明天水氣多，位於迎風面的基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭、花蓮則有短暫降雨。



溫度方面，賴欣國指出，明天西半部、宜蘭低溫10至12度，部分地區低溫甚至有可能會降至8、9度，高溫13至15度。



到周六（24日）時，大陸冷氣團會減弱，北部預估20至22度，中南部22至24度，但由於受輻射冷卻影響，氣象署提醒，中南部日夜溫差仍大。周日、下周一（25、26日）天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨。



不過氣象署指出，下周二、下周三（27、28日）起，台灣會受另一波東北季風影響，北部、東北部有局部短暫降雨，北部高溫略降為19、20度，低溫14至16度。。



賴欣國表示，明、後天3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有可能降雪。





