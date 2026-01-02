強烈冷氣團肆虐！雲林古坑清晨下探7.3度 19縣市低溫特報

受強烈大陸冷氣團持續影響，北部、中部及宜蘭多個縣市亮起橙色低溫燈號，屬於「非常寒冷」等級。 圖/中央氣象署

[Newtalk新聞] 今天（3日）持續受強烈大陸冷氣團影響，全台天氣冷得相當有感，截至清晨6時46分，本島平地最低溫出現在雲林古坑7.3度，全台除台東、澎湖及連江外，其餘19縣市皆已發布低溫特報，均有跌破10度的可能。

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團持續影響，北部、中部及宜蘭多個縣市亮起橙色低溫燈號，屬於「非常寒冷」等級，新北、台北、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中及宜蘭等地，有持續10度左右或以下低溫發生機率；基隆、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及金門亮起黃色低溫燈號，亦有10度以下低溫的可能，特別提醒長者、幼童及心血管疾病患者加強保暖。

氣溫方面，今天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部約12度，花東約13至14度；西半部、宜花及金馬的空曠地區與近山區平地，局部仍出現10度以下低溫。白天高溫回升幅度有限，北部及宜花約15至18度，中南部及台東約20至22度，整體感受仍偏冷。

天氣型態上，受北方乾空氣影響，各地大多為多雲到晴，不過迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島，仍有零星短暫雨。

此外，東北風明顯增強，氣象署發布陸上強風黃色燈號，桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、屏東、台東，以及澎湖、連江等地，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。各海面浪高約3至5公尺，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及離島有長浪發生可能，海邊活動與航行作業應特別注意安全。

至於未來天氣，中央氣象署指出，下週一（5）至週二（6）另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，氣溫再度下降，並持續影響至下週三（7）至週五（9）。期間中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，尤其下週四（8）至週五中南部日夜溫差明顯擴大，民眾須留意氣溫變化。

降雨方面，下週一至週二，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部及恆春半島亦有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴；下週三至週五，全台各地大多維持多雲到晴天氣，僅東半部及恆春半島仍有零星短暫雨發生的機率。

