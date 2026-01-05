強烈冷氣團與輻射冷卻雙擊 台中台南高雄6縣市清晨防10度以下低溫

受到強烈大陸冷氣團南下及輻射冷卻效應雙重影響，氣象署針對西半部6縣市低溫特報，提醒早起出門、上班的民眾，務必注意保暖。

輻射冷卻發威 6縣市急凍亮黃燈

根據中央氣象署預報，這波強烈大陸冷氣團威力不容小覷，加上夜間輻射冷卻助攻，導致中南部近山區平地出現極端低溫。

其中，氣象署針對臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市6縣市發布「黃色燈號」（寒冷）清晨至上午有局部10度以下低溫發生的機率，請注意。

北台灣整天冷颼颼 中南部防13度溫差

除了清晨的急凍，今日全台氣溫也將一路下滑。北台灣與宜蘭地區首當其衝，白天高溫預計不會超過16度，感受整天濕冷轉乾冷。

中南部地區雖然白天仍有陽光，高溫可達19至24度，但隨著太陽下山，氣溫將再度斷崖式下跌。氣象署預報員提醒，西半部日夜溫差可能高達10至13度，建議採取洋蔥式穿法以應對劇烈的溫度變化。

水氣減少 先雨後乾

在降雨方面，今日清晨由於冷氣團前緣水氣影響，北部及東半部仍有局部短暫雨。

不過，白天開始水氣將逐漸減少，北部會由雨轉多雲，中南部則維持多雲到晴的穩定天氣。

寒意持續至週末 週三週四最冷

氣象署預估，強烈大陸冷氣團將一路影響至週六（10日）。

其中，週三（7日）至週四（8日）將是這波冷空氣影響最明顯的時刻，屆時中部以北、宜蘭低溫僅約9至14度，南部與花東也只有13至16度。

民眾在使用瓦斯熱水器時應保持通風，以免一氧化碳中毒，並請多加留意家中長者與心血管疾病患者的健康狀況。