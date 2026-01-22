強烈冷氣團襲全台急凍 一週內266人失去呼吸心跳

樹枝上一片雪白，景色美不勝收，合歡山武嶺冰霰下整夜，戶外一片白茫茫，湧入大批遊客到場，停車場擠滿排隊車輛，一睹銀白世界美景。

遊客表示，「帶了泡麵，還有從台中帶了薑母鴨上來，所以就準備得滿齊全的，小朋友在車上可以睡覺。」

另一名遊客說：「住清境然後早上來這邊，有雪，第一次上來這樣。」

受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣感受寒冷。本島最冷在雲林古坑8.3°C，清晨最低溫則是南竿的5.7°C。

氣象署持續發布低溫特報，一路持續到週五，尤其基隆北海岸以及大台北山區，還伴隨局部大雨，桃園以北和東部也都有短暫雨。

氣象署預報中心科長林伯東指出，「清晨低溫主要就是在台北，還有桃園以及新竹這些區域，都有一些藍藍的大概都在10°C左右。那今天苗栗以北，以及宜蘭、金門持續都有10°C左右的低溫。」

天氣冷颼颼，保暖要做足。台北就有學生搭乘公車途中突然冷汗直流，一度講不出話，經警消協助就醫，被醫師診斷是氣溫變化等因素，才會造成暈厥。

台北市文山一分局復興派出所長林文基說明，「警方配合將學生送醫檢查，初步研判可能因氣溫變化或身體勞累導致暈眩，所幸送醫後沒有大礙。」

疑似天冷出狀況，也發生在新北市新店。警消救援的Uber駕駛，在21日下午開到青山路載客，卻在車內失去意識，經社區警衛發現通報，但最終仍宣告不治。是否因為天冷猝死，還是有待後續釐清。

臺安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文提醒，「天冷的時候要特別當心心腦血管疾病及呼吸道的疾病，另外有一些高風險族群，例如年紀比較大的，或者是你有慢性病、三高，也要盡量注意好保暖。」

消防署統計，最近一週因為非創傷疾病，到院前無呼吸心跳，全台已有226人。儘管天氣分析師指出，週四是這波冷空氣影響台灣最劇烈的時候，但緊接而來下週二27日將有下一波冷空氣報到，預計強度來到東北季風等級。