強烈冷氣團襲台！北方海面「雲街」現蹤 2波乾冷空氣通過彭佳嶼

這張雲圖，黃色箭頭指的雲型不連續處，就是強冷平流的末段，就在台灣的北緣。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 今(7)日起強烈大陸冷氣團籠罩台灣，各地有感降溫，清晨最低溫只有5.8度，9日冷空氣減弱，但受到輻射冷卻影響，清晨仍持續低溫。前中央氣象局長鄭明典表示，台灣上空有很明顯的雲街，隨著雲街裡的小積雲變大，就可以再強冷空氣的末端，上午北方海面的彭佳嶼測站，有記錄到兩波乾冷空氣通過。

氣象署指出，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今明兩天整天寒冷，清晨最低溫在金門5.8度、連江6.8度，本島新北石碇也只有8.4度，新竹關西、高雄內門也不到9度。預計白天北部及宜蘭高溫15度，中南部都在20度以下；9、10日冷空氣減弱，但輻射冷卻影響下，夜晚清晨也偏冷，西半部及宜蘭低溫10至12度，局部地區仍有10度以下，花東及高屏13至15度。

廣告 廣告

對此，鄭明典今日在臉書上PO出上午的衛星雲圖，圖中可以看到台灣上空有強冷空氣經過時會有的雲街。鄭明典表示，雲街是很多小積雲串聯成列的雲系，有明顯線狀結構特徵，那是冷空氣流經暖水面的特徵雲型。

雲街裡的小積雲會隨著在海面時間越久而變越大，所以找到相對大團積雲分布處，大約就是強冷平流的末端。這張雲圖，黃色箭頭指的雲型不連續處，就是強冷平流的末段，就在台灣的北緣。上午在北方海面的彭佳嶼測站，有記錄到兩波乾冷空氣通過。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寒流發威校園驚傳憾事！桃園男大生上課突猝死 死因初判結果出爐

冷氣團影響時間延長？鄭明典：低壓雲系攪局 出海路徑可能生變

上午在北方海面的彭佳嶼測站，有記錄到兩波乾冷空氣通過。 圖：取自鄭明典臉書