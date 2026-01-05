強烈冷氣團襲台 西半部下探10度

大陸冷氣團5日晚間起南下，中央氣象署提醒，6日水氣最多，北部及東北部轉雨，預估6日晚間至7日清晨最冷，西半部低溫10至13度，東半部13至16度。消防署統計，去年12月31日至今年1月4日，全國共接獲146件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）救護報案，提醒民眾在氣溫驟變期間提高警覺。

中央氣象署預報員趙竑昨表示，強烈大陸冷氣團昨晚起南下影響至8日，但明天起高壓接近台灣，天氣轉乾，易有輻射冷卻影響，即日起至11日的日夜溫差大，民眾要注意保暖。

他指出，昨晚至今天水氣最多，北部及東北部易降雨，花蓮、台東及恆春半島也有斷續降雨，但今天下半天趨緩，明天至11日降雨集中東半部，應留意零星雨勢，其他各地則是多雲到晴。

至於未來1周溫度，趙竑指出，昨5日各地白天高溫20度以上、中南部24至25度，但下午起北部氣溫逐漸下降，中南部則自今天白天起稍降，最低溫時間點落在今晚至明天清晨，預估西半部低溫10至13度、東半部13至16度；明天至後天逐漸轉乾，北部整天偏涼，中南部日夜溫差大；9日至11日冷空氣雖然減弱，但仍有輻射冷卻作用，西半部日夜溫差相當大，可能超過10度，民眾務必要注意保暖。

至於這波冷空氣是否會變成寒流，即台北觀測站最低氣溫低於10度？趙竑表示，目前預估台北站最低氣溫為11至12度，仍是強烈大陸冷氣團，但因受輻射冷卻加乘影響，不排除溫度可能更低，氣象署將持續觀察。

消防署統計，OHCA案件數去年12月31日34人、今年1月1日26人、2日34人、3日29人、4日23人，短短5天即累計146件；清晨、夜晚或室內外溫差較大時，易誘發腦中風、心臟病、心肌梗塞及心臟衰竭等急症，長者及有高血壓、高血糖、高血脂等「三高」病史的民眾應多加留意。