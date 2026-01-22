強烈冷氣團襲台 21天691人OHCA 平均每日逾30人中鏢
受強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，氣象署發布15縣市低溫特報。據消防署統計，自今年元旦迄21日止，全台非創傷失去呼吸心跳人數已達691人，平均每日突破30人，其中單日最高為1月12日42人。
消防署統計，全台非創傷OHCA人數1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人、7日34人、8日40人、9日32人、10日35人、11日35人、12日42人、13日37人、14日37人、15日38人、16日24人、17日41人、18日38人、19日30人、20日26人、21日29人。
其他人也在看
外交部發言人蕭光偉 (圖)
外交部發言人蕭光偉20日於例行記者會回應，遭滯留阿布達比的陳姓民眾，順利返台的處置經過。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
官股開始主導國票金 何志強傳出任國票證董事長
國票金控改選戰火不僅延燒至股東結盟，也迅速反映在人事布局上。熟知內情人士向《鏡報》透露，官股陣營近期已開始主導局勢、出手穩盤。上週五已先行讓國票證券副董事長陳冠如恢復公文核決權，並傳出下週三、1月28日國票金控董事會將進行關鍵人事調整，為不久後的董監事改選提前鋪路。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
土方之亂穢物說惹議！ 盧秀燕怒槓中央要求國土署道歉
中部中心／綜合報導土方之亂，先前台中市都發局，建議中央成立跨區域處理平台，解決去化問題，沒想到，國土署官員竟用穢物比喻土方，今天（21日）台中市長盧秀燕，議會備詢怒槓中央，希望內政部約束官員，向全台業者道歉，而立委何欣純則反酸台中市政府，應該積極與中央合作找出解方。民視 ・ 19 小時前 ・ 3則留言
推動科學化遊蕩犬管理 農業部邀請全民下載「犬蹤地圖APP」
記者陳建興／台北報導 近年遊蕩犬所引發的人犬衝突與生態干擾事件，顯示犬群管理已非單點…中華日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
林莎矇眼嘗冰淇淋 辨味神準
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、25日新一集前進「泰安鐵道文化園區」錄影，來賓陣容有阿布、徐小可、楚翔、UNA，以及一登場就讓眾人「剉咧等」的超級馬拉松好手林義傑；此外，林莎也難得現身《飢餓》，原來是為了宣傳甫接下中視金字招牌節目《大陸尋奇》主持棒而來，寓教於樂的節目有她的加入後更增添年輕活潑的新氣象。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
全球百大永續企業台灣高鐵蟬聯第5名 (圖)
2026全球百大永續企業排行榜出爐，台灣高鐵蟬聯第5，並在運輸及交通產業組、交通基礎設施產業等2大領域名列第一。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
選擇適合的！急性淋巴性白血病 精準檢測助治療
44歲病友江先生前年9月間走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為貧血、高血壓等心血管疾病惹禍，至坊間檢驗所檢查，但某日起床...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
竹山竹藝燈會首露「大眼睛」 賣萌光雕超吸睛
南投縣竹山鎮竹藝燈會展覽開跑，今年不僅有主燈「馬躍蝶舞」呈現馬年主題，還有25名工藝師創作多元竹藝燈座，並首度加入可愛的「大眼睛」互動光雕，民眾賞燈之餘，還能看見樹上的「大眼睛」燈飾轉動眼珠賣萌，讓燈會更加吸睛有趣，展期至3月7日。竹山鎮公所表示，「馬躍蝶舞」主燈由知名竹藝大師邱錦緞操刀，馬身採傳統自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
過年親戚愛問又愛比？桃園張老師教3招心法 守住內心界線
再過一個月就要過年了，在準備採買、年前大掃除的同時，也有民眾對即將到來的親友聚會和「熱情關懷」感到沉重，既然「過年戲碼」年年相似，桃園「張老師」建議，不妨用3招應對攻略建立底氣，做好心理準備和守住內心界線，讓自己安心過個好年。 忙著打理過年庶務的同時，也需要安頓自己的心情。為了讓大家在團圓時刻桃園電子報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
桃園、千葉縣締盟10周年 張善政盼持續深化合作
桃園市長張善政19日會見日本千葉縣知事熊谷俊人一行，他指出2026年適逢兩城市締盟十周年，桃園與千葉都有規畫系列慶祝活動紀念彼此深厚情誼，期盼未來雙方能延續既有交流基礎，開展更多合作可能。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
從菜市場到晶圓廠 標準局量測護民生、產業
[NOWnews今日新聞]時間、長度、重量而，這些是日常生活都會使用標準，而在守護國內標準精確度的正是經濟部標準局。標準局今（21）日說明，迄今已完成17項領域、133套國家最高量測標準，獲得102個...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發表留言
大哥付你分期年成長率高出全球4倍 國人預算精算化三大關鍵
(記者謝政儒綜合報導)在通膨壓力未歇與利率環境走高的背景下，台灣消費者的理財行為正發生轉變！台灣大哥大旗下「大哥付你分期」發布 2025 年度消費觀察，指出先買後付（BNPL）已逐步成為民眾進行日常預...自立晚報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
學生學測選考科目增 教部：選才非參採越多越好
（中央社記者許秩維屏東22日電）考生選考學測科目逐年增加，教團認為是參採標準混亂，學生被迫多考自保。教育部次長朱俊彰今天表示，選才並非參採考科越多越好，將要求招聯會評估參採考科跟各系專業的相關性。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
新北體育預算 侯加碼至34億
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市體育局二十一日以「新北起點到世界頂點─運動人才培育」在市…中華日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
癌症倖存者可能加速衰老 研究揭示生物老化加速跡象
美國一項研究發現，在青少年時期或成年早期患有癌症並倖存下來的人，往往比從未患過癌症的人更早出現老化跡象。此研究發表在《自然通訊》期刊上。根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國羅徹斯特大學威爾莫特癌症研究所的研究團隊，將約1400名曾在聖猶大兒童研究醫院接受治療的患者納入實驗。所有參與者都自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
補齊環島電網最後一哩路 台電盼攜手推動「蘇花安」電網共構
台電近年持續推動環島電網串連，台電21日說明，目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接；台電正積極研議與交通部合作，希望能將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
夜衝武嶺疲勞駕駛已釀10死 南投警推3防制措施
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 機車環島、登玉山、泳渡日月潭等，合稱台灣人必做的3件事。南投縣警局表示，尤其南投縣合歡山武嶺，為本島省道公路最高海拔路段，民眾環島多會到觀景臺鏡頭前打卡合影，在社群媒體的推波助瀾下，也吸引了越來越多人組團前往，夜衝合歡山觀星觀日出的風氣更是日益盛行。但卻忽略了疲勞駕駛的危險性，統計顯示，去年前往合歡山沿線（臺14線至...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
竹北市長鄭朝方、代表會主席林啟賢連袂發表竹北馬年春聯 24日快閃發送
記者彭新茹／新竹報導 迎接二０二六丙午馬年，竹北市公所廿一日正式發表年度賀歲春聯。市…中華日報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
白俄加入加薩和平理事會 繼續改善對美關係
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯今天簽署協議，加入由美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」。這是他面臨多年國際孤立後，逐步改善對美關係的最新一步。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
宅宅本色演出2／老婆有潔癖 姚淳耀因此學會愛乾淨
從2年前主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮，大家看到姚淳耀就一直說神似孫協志，加上電視廣告的推波助瀾，不知不覺就變成一個哏，似乎姚淳耀一出場，就讓觀眾想笑。可是仔細一想，不對啊，他分明在《我願意》變成邪教教主，《模仿犯》又是潛伏在主角身邊的殺人凶手，這次在《何百芮的地獄戀曲》總算不必再演壞人了。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發表留言