強烈冷氣團襲台 21天691人OHCA 平均每日逾30人中鏢

消防署統計今年元旦迄21日OHCA人數達691人。（示意圖／本報資料照片）

受強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，氣象署發布15縣市低溫特報。據消防署統計，自今年元旦迄21日止，全台非創傷失去呼吸心跳人數已達691人，平均每日突破30人，其中單日最高為1月12日42人。

消防署統計，全台非創傷OHCA人數1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人、7日34人、8日40人、9日32人、10日35人、11日35人、12日42人、13日37人、14日37人、15日38人、16日24人、17日41人、18日38人、19日30人、20日26人、21日29人。

