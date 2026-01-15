強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度

生活中心／李紹宏報導

下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣恐將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。

1/19日起，東北風增強，迎風面的降雨將變多。（圖／中央氣象署）

根據氣象署預報員黃恩鴻指出，到18日（週日）之前，氣溫會逐日回升，各地高溫預估可達24至26度，低溫則維持在15至17度。不過，明起水氣略增，基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，17、18日降雨範圍將擴大至桃園以北，整體呈現「東雨西晴」型態。此外，西半部及馬祖需留意晨間霧氣影響能見度。

天氣轉折點出現在19日，隨著東北季風增強，20日（下週二）起「強烈大陸冷氣團」正式南下。受此影響，桃園以北及東半部將有短暫雨，特別是基隆北海岸與大台北山區可能有較大雨勢。由於冷空氣結合南方水氣，下週北台灣的體感溫度將更加寒冷，中南部則以多雲到晴為主，但仍需注意顯著的日夜溫差。

黃恩鴻表示，這波冷空氣預計在21、22日影響最大，22日（下週四）清晨將迎來最低溫，中部以北平地僅12、13度，南部與花東也僅約14至16度。21日白天北部高溫僅剩13至15度，整天濕冷感明顯。

針對民眾關心的高山是否降雪，氣象署表示，仍需視降溫速度與水氣配合程度而定，目前仍需進一步觀察。

此外，關於今年第1號颱風「洛鞍」，目前維持輕颱強度並朝北移動，預計18日將向東轉向。雖然洛鞍會在行進過程中逐漸消散，且對台無直接威脅，但其引導的環境水氣將使下週的冷氣團威力更有感。

