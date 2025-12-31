強烈冷氣團跨年後南下 國家公園署籲山區活動務必注意安全

登玉山之路布滿冰雪，濕滑難行。 圖：玉山國家公園管理處提供

[Newtalk新聞] 中央氣象署指出，入冬後首波強烈大陸冷氣團將於跨年夜後南下影響臺灣，並持續至1月4日，最冷時段預估落在1月2日至3日，高山地區氣溫將明顯下降，雪線可能降至海拔1,500公尺。

內政部國家公園署提醒，歲末年終期間正值跨年、元旦迎曙光等戶外活動高峰，山區天候條件嚴峻，民眾前往國家公園及山域活動務必做好萬全準備，確保自身安全。

國家公園署指出，高山地區在低溫、降雨與降雪交互影響下，容易出現步道濕滑、結冰、能見度不佳及強陣風等情形，導致登山風險大增。因此自元旦起為期3個月，玉山、太魯閣及雪霸國家公園管理處已針對雪季期間發布相關管制措施，包括需具備雪地經驗並攜帶雪地裝備等，民眾可上「臺灣登山申請一站式服務網」（https://hike.taiwan.gov.tw/web_index.aspx）查詢詳細規定。

國家公園署再度強調，歲末年終從事登山、健行及迎曙光等活動時，請民眾應隨時關注中央氣象署最新公告，切勿於天候不佳或風險過高時勉強成行。即便中南部地區今天白天仍有陽光，但入夜後氣溫將快速下降，高山環境變化尤為劇烈，民眾切勿因山下好天氣而低估山區風險，必要時應取消或延期行程，以保護自身安全為最高原則，避免事故發生。

