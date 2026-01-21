強烈冷氣團達標！15縣市低溫警報恐探6℃ 「不是寒流卻特別冷」關鍵曝

生活中心／施郁韻報導

今明兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；今日基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部地區及馬祖有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明日基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲時晴。

氣象署表示，今明兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，臺中、南投、雲林、嘉義、臺南地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

15縣市地溫特報。（圖／中央氣象署）

二、低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨。截至4：52台北測站最低氣溫已降至11.4度、強烈大陸冷氣團達標，但與「寒流」標準、還有段差距；本島縣市平地的最低氣溫為新北石門區的8.7度，各地區平地的最低氣溫約在9至11度。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天「強烈大陸冷氣團」籠罩；今日北臺整天濕冷、北部、東半部有局部雨，明日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」，其強度雖與「寒流」還有段差距，但北臺灣由於整天「濕冷」、感覺特別冷，應注意保暖、莫輕忽。

吳德榮表示，今日各地區氣溫，北部9至13度、中部9至21度、南部11至24度、東部11至22度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六至下週二（24至27日）各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週二下午另一波「弱」冷空氣（東北季風等級）南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；下週三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四、週五（29、30日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

