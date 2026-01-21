強烈冷氣團高峰「最凍探6度」 1圖秒懂未來天氣…冷到週末

【緯來新聞網】最冷時刻倒數！受到強烈大陸冷氣團影響，今（21日）中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；深夜到明天清晨恐出現最低溫，竹苗以南空曠區域有機會出現6至8度，將持續冷3、4天，直到下週一開始各地回暖，但日夜溫差仍大。

強烈大陸冷氣團影響，今天深夜到明天清晨最冷。（示意圖／翻攝自pixabay）

中央氣象署表示，預測今天白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度；由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。



氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天至週五冷氣團主力強襲，加上水氣偏多，北部、東半部短暫雨不斷，低溫直探11至13度，濕冷感十足，但也因為水氣多，高山下雪機率不小。中南部雖然不太下雨，但雲也偏多，預計是陰冷會乾冷為主，最低溫也將下探12至14度。

將一直冷到週末，下週一才會回溫。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

週六至週日冷氣團減弱，乾空氣逐漸接手，北部、東半部慢慢放晴，中南部則會出太陽，低溫也不太會像前2天那麼冷。然而，冷氣團雖然減弱，全台日夜溫差仍然相當大，整天將近10度的震盪，仍然要留意。



下週一起台灣上空轉吹回暖偏東風，各地明顯回暖，但日夜溫差仍大。再往後看，暫時還沒有特別強的冷空氣訊號，比較像是普通東北季風一波波過境，北涼南暖的型態，應該會是到時候的寫照。



氣象專家賈新興也指出，預估本波最低溫出現於今天深夜至明天清晨，台北氣象站有出現11.8至11.2度的低溫機率，竹苗以南空曠區域有出現6至8度低溫的機率，週五強烈大陸冷氣團減弱，週六至週日氣溫回升。

