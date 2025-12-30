「強烈冷氣團」元旦報到！專家：低溫恐下探7度

生活中心／李筱舲報導



今(2025)年進入倒數最後兩日。根據中央氣象署最新預報，今（30）日起東北季風增強，北部及東北部水氣增多並轉涼；緊接著元旦將有強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫由北往南一路下滑。這波冷氣團預計在1月2日至3日達到最強，屆時空曠地區低溫可能下探至7度，提醒民眾務必做好防寒準備。









強烈冷氣團元旦報到「將由濕轉乾」 專家曝「2次最凍低溫點」恐下探7℃

今（30）、明（31）兩日，受到受東北季風影響，水氣雲層逐漸增多，局部地區會降雨。（圖／翻攝自臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》）

中央氣象署表示，今（30）日及明（31）日跨年夜，受東北季風影響，水氣將增多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生機率。元旦當天強烈大陸冷氣團正式報到，北部氣溫率先下降，隨後往南移。1月2日至4日清晨為冷氣團影響最顯著時段，各地天氣寒冷，氣象署預測中部以北、宜蘭及金門低溫僅9至12度，南部及花東地區約13至15度，馬祖則可能出現8度低溫。

天氣分析師吳聖宇則指出，這波冷空氣將呈現「先濕後乾」的特徵。今、明兩天，因東北季風影響，迎風面水氣較多，新竹以北、宜蘭有局部短暫雨。元旦當日，強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫開始下滑；1月2日（五）起乾冷空氣移入，全台轉為多雲到晴天，全天感覺偏冷；到了1月3日（六）冷空氣將充分南下，雖然白天可見陽光，但在強烈冷氣團籠罩下，北部及東北部白天高溫仍僅有13至15度。這波大陸冷氣團的低溫高峰則落在2日和3日連兩日的夜晚到清晨，受輻射冷卻影響，中北部空曠地區恐出現7至9度低溫，氣溫預計要到1月4日（日）才會逐漸回升。

原文出處：強烈冷氣團元旦報到「將由濕轉乾」 專家曝「2次最凍低溫點」恐下探7℃

