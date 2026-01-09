強烈冷氣團 合歡山、玉山飄降冰霰夾雪花

合歡山武嶺地區飄降冰霰，警方啟動雪季勤務。(圖：仁愛警分局提供)

強烈冷氣團來襲，九日清晨合歡山武嶺地區，玉山北峰到排雲山莊均飄降冰霰夾雪花。仁愛警方啟動雪季交通疏導及安全維護勤務；玉管處呼籲山友務必帶雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山，以策安全。

仁愛警分局指出，七日晚間合歡山武嶺地區陸陸續續下冰霰，冰霰的量不大，但台十四甲線武嶺路邊有小部分冰霜，部分道路結冰，依現場天候狀況，啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，配合公路局辦理相關交通管制，台十四甲線二十六K鳶峰至三十二點七K松雪樓之路段，九日七時起限加掛雪鏈通行。並呼籲民眾上山，除了車輛要做好各項安全防護、加掛雪鍊之外，也請務必配合警方各項管制措施，避免受罰。

玉管處指出，凌晨玉山氣溫降至零下四至七度，其中排雲山莊氣溫最低零下四度並起霧，從北峰到排雲山莊短暫飄降冰霰夾雪花，地面覆蓋一層宛如糖霜的薄雪，玉山主峰步道結冰濕滑，呼籲山友務必帶雪地裝備及具備雪地攀登經驗再上山，以策安全。