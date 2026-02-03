強烈冷氣團「周末」襲台！ 東北＋西部「恐剩9℃」

北台灣要好好把握周間的好天氣，因為周末開始不只鋒面通過水氣增加，強烈大陸冷氣團也要南下。（示意圖／東森新聞）





北台灣要好好把握周間的好天氣，因為周末開始不只鋒面通過水氣增加，強烈大陸冷氣團也要南下，屆時北台灣高溫恐怕只剩13到14度，西半部的低溫也可能下探9到11度，且這波又是濕冷，降溫的感覺會相當明顯。

周五變天

平菁街42巷的櫻花已經滿開，一朵朵粉嫩櫻花擠爆枝頭，周二下午陽明山上天氣放晴，不少人也把握好天氣上山賞花，里長提醒要賞櫻可得把握這幾天，特別是本周好天氣也就只有幾天而已，周五苗栗以北和東半部地區又要開始下雨，滿開的櫻花恐怕變落花。

冷氣團南下

氣象署預報員林定宜：「周五從傍晚到晚上這段時間，由於鋒面通過再加上後面，有非常強的冷氣團要南下，那這波的冷氣團，可能是會達到，強烈大陸冷氣團等級以上的，這個冷空氣。」

周五周六受鋒面和強烈大陸冷氣團影響，北部和宜蘭地區2000公尺以上高山就有機會降雪，中部和花東則是3000公尺以上，而且全台降溫有感，中部以北高溫剩13、14度，南台灣和花東也只有15、16度，一路要到下周一，冷氣團減弱才會開始回溫。

最冷時刻

氣象署預報員林定宜：「周五白天之前，溫度在白天都是呈現回升的情形，不過早晚都還是稍微比較涼一些，周五晚上開始，溫度就會呈現溜滑梯一樣的往下降，一直會降到2月9日，也就是下周一的清晨。」

氣象署預估，最冷的時刻會落在周日晚上到周一清晨，西半部地區和東北部地區，最低溫9至11度，提醒民眾要做好防寒準備。

