強烈冷氣團！苗栗以北低溫特報 恐跌破10°C

受強烈大陸冷氣團影響，北部民眾已經開始感覺到寒冷。（圖／東森新聞）





適逢節氣「大寒」，受強烈大陸冷氣團影響，北部民眾已經開始感覺到寒冷，提醒越晚會越冷。其中周三到周五清晨是這波冷氣團最冷的時段，新竹以北有機會出現10度以下低溫，氣象署也針對7縣市發布低溫特報。

強冷空氣挾帶水氣，基隆北海岸和大臺北山區已經出現零星降雨。強烈大陸冷氣團報到，氣象署針對7縣市發布低溫特報。

氣象署預報員林定宜：「新竹以北的地區，有出現橙燈的情形，橙燈代表24小時可能會出現12度持續低溫，最低溫度也可能會低於10度。」

各地溫度將一路下降，新竹以北和金馬地區，低溫恐跌破10度，提醒周三晚間到周五清晨，是這波冷空氣影響最劇烈的時間點。周六冷氣團減弱，在輻射冷卻影響下，日夜溫差也會變大。

氣象署預報員林定宜：「這一波強烈大陸冷氣團會持續到星期五，特別是在周三晚到周四清晨，整個西半部地區和東北部地區，低溫大約只有10-12度左右。」

若水氣充足，也有機會出現降雪。周三到周四清晨，合歡山、雪山等地有降雪發生機率；像太平山因處於臨界條件，下冰霰、霧淞等固態降水的機率較高。適逢節氣大寒，氣溫持續下探，中醫提醒一定要做好保暖。

中醫師吳明珠：「頸部有一些穴道，比如風門、風府，一聽這個風就知道，風會從這裡灌進去，所以這個地方要把圍巾戴起來，圍巾千萬不要細細的，要厚一點、長一點。」

頭部、頸部、腹部、腋下，除了用衣物包覆，也可以善用暖暖包。長輩更要多留意，天冷血管收縮，容易導致血液循環變差，關節痠痛。冷空氣一波波來襲，才回暖沒幾天又再降溫，保暖工作務必要做足，以免著涼感冒。

