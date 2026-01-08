強烈冷氣團+輻射冷卻發威！17縣市低溫特報 新北恐跌破10度

即時中心／潘柏廷報導

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（8）日上午11時29分表針對17縣市發布「低溫特報」，其中新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，而今日新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；另今日晚間至明（9）日晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

因此，氣象署針對新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橙色燈號」；也對基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

