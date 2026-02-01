強烈北極冷氣團南下 美國南方多州遭暴風雪襲擊探零下9℃

寒流襲擊美國大片地區已造成逾百人喪生，如今冰雪天氣擴大至以前罕見零下低溫的地區；美國南方多州1月31日就遭遇一場威力強大的暴風雪襲擊。當地周末氣溫預計將驟降至攝氏零下9度。

美國南方多州遭遇威力強大的暴風雪襲擊。（美聯社）

31日清晨，北卡羅來納州（North Carolina）及鄰近州普降大雪，當局呼籲民眾避免上路，並警告臨海建築將面臨暴風威脅。

美國國家航空暨太空總署（NASA）原訂周末在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射台對98公尺高火箭進行關鍵燃油測試，如今因低溫天氣被迫延後計畫。而原訂下月進行的載人繞月任務，也將因此延後至少數天。

美國國家氣象局（National Weather Service）31日指出，一個迅速增強的沿海氣旋將為卡羅來納州帶來強風與中大型降雪，甚至可能出現暴風雪狀況。

法新社報導，氣象局表示：「沿海風暴背後的強烈北極冷氣團，預定明天清晨會將冰點溫度帶到佛州南部。」並說當地有可能出現自1989年以來最冷的氣溫。

當局已對大片地區發布冬季風暴警報，包括北卡羅來納州、南卡羅來納州（South Carolina）全境，維吉尼亞州（Virginia）南部，以及喬治亞州（Georgia）、田納西州（Tennessee）、肯塔基州（Kentucky）的部分地區。

當地周末氣溫預計將驟降至攝氏零下9度，而往年這些地方的1月均溫介於2至15度。

根據官方統計與媒體報導，僅數天前，一場大規模冬季風暴造成逾100人喪命；從西南部的新墨西哥州（New Mexico）至東北部的緬因州（Maine）都籠罩在大雪、冰雹及凍雨之下。