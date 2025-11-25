強烈反對廚餘養豬 養豬協會揚言北上抗議

用台灣豬做的滷肉還是香腸，看起來都美味可口，國內爆發非洲豬瘟疫情，一度禁宰禁運15天，恢復產銷之後，消費者買氣有跟著恢復嗎？

消費者表示，「不敢吃台灣豬肉，不會啊。」

消費者蔡女士指出，「那個也沒有影響啊，我覺得我們台灣的品質很好，管理的很好，不用擔心啦。」

比起疫情前豬價已經飆破每公斤百元關卡，疫情過後重新恢復運銷與屠宰，一開始價格仍有百元水準，不過近期則慢慢降至90元左右。彰化養豬協會表示，要去化禁宰禁運期間多出的30多萬頭豬需要時間，因此希望消費者能多幫忙。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說明，「去化這些30幾萬頭的豬，要花一點時間，不容易，多吃一點當然會幫助產銷，多吃兩口這樣。」

中華民國養豬協會指出，豬價要在每公斤90元以上才夠成本，目前希望理想價格能在94元以上，針對是否要永久禁止廚餘養豬，養豬協會呼籲中央要顧及相關從業人員的生計，禁到底。

中華民國養豬協會理事長潘連周呼籲，「廚餘是有風險的，如果不要再讓非洲豬瘟再次的騷擾我們台灣，為了200萬人的生計應該是全面禁止。」

對此農業部則表示尚未拍板。

農業部次長杜文珍表示，「這還是要討論，討論好一定會對外講。」

不過農業部與環境部強制要求運輸廚餘車輛加裝GPS、廚餘養豬場要加裝溫度影像監視系統，不就是要開放廚餘養豬？養豬協會表示，可以同意使用植物性原料與禽類下腳料，但堅決反對家戶與事業廚餘養豬，若中央不聽，將號召豬農29日北上抗議。