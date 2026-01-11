冷氣團連日襲台 醫籲天冷護心 泡湯不宜太燙太久、前後多補充水分

強烈大陸冷氣團連日襲台，醫師指出，極冷、極熱天氣都會使心血管疾病死亡率攀升，寒冷天氣的風險更高出4至5倍，提醒民眾天冷若想泡熱水澡，溫度不宜太高、時間不要太久，泡澡前後多補充水分；三高、慢性病患者也應留意氣溫變化，不可自行停藥，注意保暖，避免熬夜或過度疲勞。

大陸冷氣團連日襲台，醫師指出，極冷、極熱天氣都會使心血管疾病死亡率攀升，寒冷天氣的風險更高出4至5倍。

大陸冷氣團接力來襲，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風今天接受媒體聯訪表示，國際研究曾指出，天氣最冷或最熱時，心血管疾病死亡率都會升高，且冷比熱更可怕，相差約4至5倍。

該篇國際研究於2022年刊登於《循環雜誌》（Circulation），研究對象涵蓋5大洲、27個國家、567個城市，橫跨1979至2019年，分析3200多萬心血管死亡個案資料，比較同一城市最冷與最熱天氣心血管疾病死亡率。

洪惠風指出，研究發現心臟衰竭死亡率隨溫度變化有明顯差異，同城市裡一年中最熱的9天，死亡率升高千分之2.6；一年中最冷的9天，死亡率則升高千分之12.8。若和最冷的1%極低溫相比，也就是一年裡最冷的3至4天，對心臟衰竭死亡率的影響會更大。

天氣冷最怕發生心肌梗塞，洪惠風提醒，心肌梗塞發作前，約有一半的人無症狀，只要心臟病一發作，就是心肌梗塞或猝死。洪惠風說明，可以把心肌梗塞想像成土石流、把血管想像成公路，土石流發生前，若道路暢通或輕度狹窄，就不會有症狀，但當山壁崩塌後道路不通，後方居民無法獲得食物，如同心肌梗塞時，血管堵塞導致後方心臟肌肉開始壞死。

洪惠風表示，土石流總是突然發生，心肌梗塞也是，預防並非依靠裝設支架，而是水土保持，透過運動、減肥、戒菸、減壓等方式控制三高。他強調，三高患者在低溫警報期間應特別小心，積極配合治療，即便只是感冒，也不可自行停藥，尤其是高血壓藥，因為天氣寒冷時血壓容易升高，也應注意保暖，避免熬夜、生氣或過度疲勞。

另外，冬天泡熱水澡是一大享受，但洪惠風提醒，泡熱水澡後一定要補充水分，洗澡前也建議先攝取足夠水分，且泡澡水溫不宜過高、時間不宜過長，建議控制在10至15分鐘內。

洪惠風呼籲，民眾應留意冷熱交替的影響，當從溫暖室內外出，務必做好禦寒防護。另外，臨床上常見危險狀況，大多是忘記吃慢性病藥造成，也須警惕網路上似是而非的訊息，如「年紀大血壓高是正常的」等迷思，若對醫療資訊有任何不理解，一定要至診間與專業醫師討論。