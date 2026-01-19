強烈大陸冷氣團今晚到！溫度急降轉雨 一路涼冷到月底

【緯來新聞網】變天！今（19日）東北季風增強，晚間起強烈大陸冷氣團南下，降雨範圍也逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，一直到月底，將分別受強烈大陸冷氣團、東北季風等冷空氣影響，一路冷到月底。

今天東北季風增強，晚間起強烈大陸冷氣團南下。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據中央氣象署，今天東北季風增強，白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴；晚起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也都有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。



氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，今天起受東北季風增強影響，台灣各地氣溫早晚轉涼，白天仍屬溫暖舒適，最低溫在攝氏15至17度之間；晚起強烈大陸冷氣團開始南下，尤其是北部及東北部地區的最低溫將進一步再下降個攝氏1至2度，沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，請加強注意保暖、防寒。隨後至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，一路涼冷到月底。

冷空氣接連影響，將一路冷到月底。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

另外，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分析，長期預報顯示，反聖嬰現象有利東北季風增強，從850百帕風場預報來看，時間是明天晚上8點，可見代表冷空氣的北風和颱風環流結合起來，因為高壓來的空氣傾向於流入低壓區，颱風是低壓，低壓有上升氣流，可以持續接納高壓流過來的氣流，但是颱風畢竟太小，乾冷北風很快就破壞颱風結構，北風其實是和南方的大低壓帶結合起來。

反聖嬰現象有利於東北季風增強。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典指出，大低壓帶的產生與反聖嬰現象有關，這個大低壓帶範圍廣，北風饋入低壓帶中逐漸被暖海水同化，實質上增強了低壓帶的環流，而低壓帶接納北風，讓北風較無阻礙的往南，這個過程讓上游的東北季風增強，所以反聖嬰現象有利東北季風增強。

