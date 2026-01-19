強烈大陸冷氣團今晚報到！這3天下探10度 北台灣有雨「冷得很有感」

▲ (圖/氣象署)

強烈大陸冷氣團要來了！中央氣象署表示，今(19)日晚間起強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，低溫將下探11至14度。而基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，北台灣屬於濕冷天氣，恐怕會「冷得很有感」。這波強烈大陸冷氣團將會一路影響到本週五（1/23），週六起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫才會稍回升。

氣象署表示，今晚強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降，明(20)日起將轉為寒冷天氣，且在週三到週五影響最劇烈，中部以北、宜蘭地區地溫降到11至14度，南部、花東及澎湖14至16度，金門8至9度，馬祖6至8度；高溫預測北部、宜蘭及澎湖15至18度，中南部及花東19至23度，金門14至15度，馬祖10至13度。

本週北台灣水氣偏多，氣象署指出，明日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文表示，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，這一波屬於「冷得很有感」的類型，請務必提前做好保暖準備！

