強烈大陸冷氣團來了！白天迎風面有雨、晚起溫度急降降雨範圍擴大

[Newtalk新聞] 今（19）日東北季風增強，中央氣象署指出，白天迎風面有雨，各地早晚較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，民眾早出晚歸請適時添加衣物以免受涼。

今日白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴。晚間起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續的降雨，並有可能出現局部大雨，新竹以北地區也都有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

離島天氣方面，澎湖多雲，18至22度，金門晴時多雲，13至22度，馬祖晴時多雲，12至17度。空氣品質部分，環境部空氣品質預報資訊顯示，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天是24節氣中的「大寒」，受到強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及宜蘭低溫下探11度。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能發生局部大雨，週三至週五受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；週六至下週日冷氣團減弱，但各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升。

