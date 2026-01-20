強烈大陸冷氣團來了！越晚越冷 最凍時刻曝光「低溫探6度」

【緯來新聞網】今（20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，到了晚上溫度會進一步下降，一整天大台北及宜蘭地區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，這波冷空氣最低溫將出現在週三深夜到週四清晨，竹苗以南空曠區域有機會出現6至8度的低溫，台北氣象站有機會出現11度左右的低溫。

強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷。（圖／中央氣象署）

根據中央氣象署，今天中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，花東20至22度，中南部20至24度，到了晚上各地溫度會進一步下降，中部以北及宜蘭夜間低溫只有12至14度，南部及花東夜間低溫14至16度。



天氣方面，大台北及宜蘭地區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

最低溫出現在週三深夜至週四清晨。（圖／翻攝自賈新興臉書）

氣象專家賈新興指出，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於週三深夜至週四清晨，台北氣象站有出現11.8至11.2度的低溫機率，竹苗以南空曠區域有出現6至8度低溫的機率。



本波桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山，於週三至週五清晨有降雪發生的機率。中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。



短期氣候預測顯示，農曆假期期間，宜蘭降雨有略偏多的趨勢。氣溫方面，1月28日至2月5日， 正常至略偏涼的機率，之後至2月底，氣溫以正常至偏暖的機率較高。

