台北二二八公園





中央氣象署表示，今(7)日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及臺東約19至21度，中南部白天亦偏涼，請適時增添衣物。

降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖多雲時晴，14至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。

廣告 廣告

氣象署指出，東北風偏強，基隆北海岸、高雄以北、臺東、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。

更多新聞推薦

● 強烈大陸冷氣團來襲 低溫下探10度