強烈大陸冷氣團來襲！低溫下探9度 今晚起「氣溫溜滑梯」冷到周末

台北市 / 武廷融 綜合報導

新一波強烈大陸冷氣團要來了！今(5)日全台各地大多為多雲到晴，北部高溫來到20度左右。不過中央氣象署指出，今日晚間強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明(6)日中部以北低溫可能下探到10度，且這波冷氣團將一直持續到本週五，預計在週三、週四迎來最冷10度以下低溫，提醒民眾注意保暖。

氣象署表示，今晚起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明日北部及東部為多雲時陰天氣，迎風面地區局部有地形性短暫陣雨，其餘地區維持晴到多雲天氣。氣溫方面，中部以北、宜蘭及金門低溫約10至13度，南部、花東及澎湖約15至17度，馬祖約10至12度；北部、宜花及澎湖、金門高溫則有機會來到15至22度，中南部及台東約21至25度，馬祖12至14度。

廣告 廣告

氣象署提醒，受到這波強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，本週三、四台灣中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大，一直到11日強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫才會稍微回升。氣象署預估週三起中部以北、宜蘭及金、馬低溫約9至13度，南部、花東及澎湖約13至16度。

原始連結







更多華視新聞報導

把握好天氣！明起北部有雨 冷氣團週末報到「中部以北最冷12度」

冷氣團減弱稍回溫！ 今晨最低溫新竹關西4.8度

冷氣團發威！合歡山、太平山下冰霰 6縣市低溫特報「新北、宜蘭非常寒冷」

