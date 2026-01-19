強烈大陸冷氣團來襲！全台急凍「斷崖式降溫」北部濕冷探10度高山恐降雪

記者李鴻典／台北報導

要變天了！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（19）天下午分享一張圖指出， 週二起，強烈大陸冷氣團影響，氣溫下滑，各地有寒意。

「天氣風險 WeatherRisk」今（19）天下午分享一張圖指出， 週二起，強烈大陸冷氣團影響，氣溫下滑，各地有寒意。（圖／翻攝自天氣風險）

​「天氣風險 WeatherRisk」列出：

1 / 19 週一受到東北季風影響：

臺灣附近水氣及雲量增多，北部東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，新竹以南及台東為晴到多雲天氣。中北部及東北部高溫約20~22度，南部及花東地區，高溫約24~27度。

​1 / 19 週一晚間起，強烈大陸冷氣團南下：

底層水氣再增多，北部及東北部降雨範圍擴大，降雨熱區大致為基隆北海岸、新北山區及宜蘭，局部可接近大雨等級，各地低溫會逐漸降至20度以下，各地都偏涼到冷，中南部地區受輻射冷卻影響，會有10度以上溫差出現，早出晚歸者要多注意保暖。

​1 / 20 - 1 / 23 週二起至週五清晨，受到強烈大陸冷氣團影響：

南北天氣大不同，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，週二北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣會逐日減少。氣溫方面，各地溫度會有明顯降溫，中北部及東部高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部高溫由25度逐漸降至20~22度，感受上會一天比一天冷。夜間清晨各地都有10~13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會，北部濕冷溫差不明顯，整日有寒意；中南部受輻射冷卻溫差明顯，要持續做好保暖，以免著涼。另外中層水氣也很多加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山有路面結冰、冰霞或局部降雪發生，要前往山上看雪民眾要多做好準備。

​1 / 23 週五白天起，強烈大陸冷氣團漸減弱：

水氣減少趨勢，僅迎風面東部東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區則轉多雲到晴天氣，西半部維持晴時多雲天氣，清晨前各地仍有10度左右低溫，各地白天高溫會稍稍回升1~2度。

​1 / 24 - 1 / 25 週末兩天為高壓迴流偏東風環境：

迎風面東北部、東部及恆春半島維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區及西半部大致為晴到多雲天氣，各地白天高溫可再略回升1~2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12~15度，西部空曠處有10~13度低溫機會。

​「天氣風險 WeatherRisk」說，提醒大家：本週北部東部地區，將長時間有降雨發生且氣溫偏低，西部地區則因輻射冷卻效應明顯日夜溫差很大，請務必防範低溫變化。

