強烈大陸冷氣團來襲「凍蕃薯」17縣市低溫特報 新北石碇下探8.5度

今（2）天受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（7）天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，本島縣市平地的最低氣溫為新北石碇區8.5度。中央氣象署表示，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度，中南部白天亦偏涼。

降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，14至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。另外，氣象署也於今天清晨4點33分發布17縣市低溫特報。

廣告 廣告

氣象署指出，今天清晨至晚間，金門縣有6度以下氣溫發生的機率，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市則有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

氣象署提醒，今天東北風偏強，基隆北海岸、高雄以北、台東、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；週五至週六白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。明天至週六白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，

明天桃園以北地區亦有零星短暫雨，明天清晨竹苗地區亦有零星短暫雨。週六晚起至下週日東北季風增強，北部及東北部白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷，下週一、週二東北季風減弱，北部及東北部白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

16縣市低溫特報下探6度！下半天強烈大陸冷氣團南下 各地越晚越冷

中國霾害移入！明起「強烈冷氣團」攜空汙襲台 未來3天空品一圖看