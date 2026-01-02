▲強烈大陸冷氣團來襲，彰化縣府籲農漁牧業嚴防寒害。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】依據中央氣象署資料，本周受強烈大陸冷氣團影響，氣溫下降明顯，農漁養殖業需特別注意發生寒害的可能性，應嚴防寒害。彰化縣政府特別呼籲農友把握較溫暖天氣，採取農作物防寒措施，減少農作物災害及財產損失，並請注意自身保暖。

水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布；已插秧之田區，宜增加灌溉水位，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉。

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者宜稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。

露天或遮網栽培之切花，如唐菖蒲、菊花、麒麟草、百合等，栽培時畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，以減緩土溫快速降低，北面也可設置破(阻)風網，避免寒流直接侵襲。因應情人節之玫瑰、滿天星、洋桔梗、非洲菊等設施栽培切花或盆花，應確認設施的覆蓋及密封的保溫工作，避免因低溫造成生長停滯或受害；氣溫回升後，則應適時調整為通風，以免蓄積高溫或冷凝露水造成傷害。

雜糧部分如已播種且生長為幼苗期建議於低溫來臨前進行灌溉處理，保持土壤濕潤，可避免土壤降溫過快，以預防植株發生寒害。

養殖漁業，因彰化臨海受寒流影響，建議魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等安全防範，養殖池水較淺文蛤養殖池中混養之虱目魚，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。低溫與寒流過後，如有魚隻大量死亡情形，應盡速通報鄉鎮(市)公所，並做好後續處理。

養畜禽業，由於低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請畜禽飼養戶務必做好防寒保溫等衛生管理操作，同時加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，防範冷風的侵襲，並落實各項生物安全措施，防範疫病發生，當發現豬隻突然大量死亡，應盡速通報彰化縣動物防疫所進行檢測，以避免經營損失。

農業處提醒，後續倘有災情顯現，亦請農民主動向當地公所通報，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農業部公告辦理現金救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。