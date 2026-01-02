強烈大陸冷氣團來襲 彰化縣府籲農漁牧業嚴防寒害
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】依據中央氣象署資料，本周受強烈大陸冷氣團影響，氣溫下降明顯，農漁養殖業需特別注意發生寒害的可能性，應嚴防寒害。彰化縣政府特別呼籲農友把握較溫暖天氣，採取農作物防寒措施，減少農作物災害及財產損失，並請注意自身保暖。
水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布；已插秧之田區，宜增加灌溉水位，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉。
針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。
果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者宜稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。
露天或遮網栽培之切花，如唐菖蒲、菊花、麒麟草、百合等，栽培時畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，以減緩土溫快速降低，北面也可設置破(阻)風網，避免寒流直接侵襲。因應情人節之玫瑰、滿天星、洋桔梗、非洲菊等設施栽培切花或盆花，應確認設施的覆蓋及密封的保溫工作，避免因低溫造成生長停滯或受害；氣溫回升後，則應適時調整為通風，以免蓄積高溫或冷凝露水造成傷害。
雜糧部分如已播種且生長為幼苗期建議於低溫來臨前進行灌溉處理，保持土壤濕潤，可避免土壤降溫過快，以預防植株發生寒害。
養殖漁業，因彰化臨海受寒流影響，建議魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等安全防範，養殖池水較淺文蛤養殖池中混養之虱目魚，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。低溫與寒流過後，如有魚隻大量死亡情形，應盡速通報鄉鎮(市)公所，並做好後續處理。
養畜禽業，由於低溫易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請畜禽飼養戶務必做好防寒保溫等衛生管理操作，同時加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境，防範冷風的侵襲，並落實各項生物安全措施，防範疫病發生，當發現豬隻突然大量死亡，應盡速通報彰化縣動物防疫所進行檢測，以避免經營損失。
農業處提醒，後續倘有災情顯現，亦請農民主動向當地公所通報，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農業部公告辦理現金救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。
其他人也在看
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
全台急凍！最冷時刻曝光 回暖沒多久又有2波冷氣團接力
2026年剛開始就有強烈冷氣團！中央氣象署指出，這波冷氣團最冷的時間將落在「週五到週六凌晨」，西半部、宜花、金馬有可能下探10度甚至以下，提醒民眾要多保暖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 天前 ・ 5
首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降
鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 3
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣！大雨狂轟「4縣市」 一路下到明天
今（1）日元旦迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫逐步下滑，持續影響到週末，夜間清晨各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區10至12度。另外，苗栗以北及宜花地區為陰時多雲、有短暫陣雨天氣，降雨較集中於北海岸及東北角地區，局部仍有達大雨以上等級；台中以南及台東為晴到多雲天氣。中央氣象署下午也針對4縣市發布大雨特報，小心瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
凍番薯了！強烈大陸冷氣團來襲 8縣市恐現10度以下低溫
強烈大陸冷氣團於今（1）日南下，氣象署發布最新低溫特報顯示，1月1日至3日全台氣溫明顯下降，北台灣部分地區將出現10度以下低溫，甚至持續達24小時。氣象署指出，今下午至明（2）日晚，新竹以北局部地區可能出現10度或以下的低溫，並亮起橙色燈號，提醒民眾做好保暖措施。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
強烈大陸冷氣團報到！氣溫恐降10度以下 氣象署曝最冷時段
民視新聞／温芸萱、楊軒報導強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫逐步下降，氣象署預報員劉沛滕今（1）日指出，最冷時段落在明晚至後天清晨，中部以北恐出現10度以下低溫。迎風面的桃園、宜蘭仍有間歇降雨，基隆北海岸及北部山區持續發布大雨特報。周日白天短暫回暖，但日夜溫差大，下週還有一波冷氣團再度報到。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
晚上又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，1日晚間至明（2）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區需慎防坍方及落石。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
9.9度急凍！強烈冷氣團全面發威、這「8縣市」低溫警戒 下周恐再迎新一波
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬首波強烈大陸冷氣團全面南下，台灣各地氣溫驟降，中央氣象單位連續發布低溫與大雨特報，不少民眾明顯感受到比跨年夜更...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
今晨低溫僅9.6度！北台灣整天寒冷、恐掉到7度 「首波寒流」估下週來襲
氣象署今（2）日清晨針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今日桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10
黑熊入侵！ 開冰箱搜刮食物 阿里山一處工寮遭闖
嘉義縣 / 綜合報導 嘉義縣阿里山鄉達邦村，跨年夜晚上， 竟然有一頭黑熊闖進工寮 ，開冰箱搜刮食物，而且還通通吃光了，事後還留下清楚的掌印，好險當時沒有民眾被攻擊，不過還是讓住戶膽戰心驚，畢竟這是第一次，有黑熊入侵阿里山區的工寮。對此農業部嘉義分署表示，將會全力防範黑熊入侵，避免有民眾受傷。山區樹林間，一隻體型龐大的黑熊左看看右看看，似乎在找尋什麼，接著看見眼前鏡頭，似乎好奇的，用手拍打，這段畫面是位於山區的監視器影像，所拍攝下來，但沒想到，有工寮遭到黑熊登門侵擾，冰箱內食物，也遭到開啟享用。地點是位於，嘉義縣阿里山鄉達邦村，海拔約1129公尺的工寮，31號晚間，遭到黑熊入侵，冰箱內罐頭等食物，被吃下之外，地面上，還留有明顯的熊掌印，而這，也是阿里山區，首次有黑熊入侵工寮的紀錄。嘉義縣阿里山鄉達邦社區發展協會理事長莊有為：「早上過去的時候，就好像發覺到就是有東西，在他們工寮站，有騷動，在山上裡面一些工寮，都常常，也是會常常被這樣子侵擾。」農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長魏郁軒說：「如果有發現黑熊，請立即通知嘉義分署及附近的工作站。」農業部林業及自然保育署，嘉義分署表示，這回黑熊出沒地點，距離以往拍到的範圍，大約僅有3.8公里，接下來，將會全力防範黑熊入侵，避免人熊衝突，也呼籲，山區民眾置放戶外的廚餘及飼料等，得妥善收納，免得引起黑熊注意登門掠食。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
出門升旗注意保暖！強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫持續下探
即時中心／綜合報導注意保暖！今（1）日強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署指出，北部氣溫將逐漸下降，其他地區晚間起氣溫亦下降；迎風面雲多易雨，基隆北海岸及大台北山區將有雨勢，並有機會出現局部大雨。氣象署也提醒，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團接連報到，冷空氣持續影響台灣，1月上旬的氣溫將偏低。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
強烈冷氣團報到 週五晚至週六清晨低溫下探7度
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北新北報導2026年終於到了，元旦放假一天，但入冬首波強烈冷氣團將抵達，越晚越冷，周五上班日到週六是最寒冷時刻，北部地區可能跌到10度以下，明天部分地區更有機會下探7度。還有人因此明天請假一天，來個4天連假躲在家裡避寒。民視 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
本週末溜滑梯式降溫「剩個位數」 雪山追雪機會高
過了今天就是2026年，不過大台北、宜蘭地區持續有雨，且1月1日元旦起冷氣團接力南下，低溫影響到8日至9日，北部和宜蘭1500公尺以上山區有望降雪，以雪山機會最高，民眾務必做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈大陸冷氣團發威「8縣市低溫特報」！急凍10℃以下 最冷時段曝光
受到東北季風影響，氣象署今（2）日清晨針對北北基宜4縣市發布大雨特報，提醒基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。此外，氣象署還針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家林得恩表示，「這波最冷在今晚至明晨！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話