強烈大陸冷氣團來襲！手腳冰冷怎麼辦？中醫教2分鐘耳朵暖身術
強烈大陸冷氣團殺到，氣象專家林得恩表示，這波冷空氣強度非常接近寒流，而氣象署預估今（21）日晚間至明（22）日清晨，將是最冷的時刻，請民眾注意保暖。
冬季氣溫驟降，許多民眾開始受手腳冰冷之苦。宏怡中醫診所院長章晉瑋指出，這在中醫觀點多與「陽氣不足」有關，造成氣血難以順暢流通至四肢末梢，為了讓民眾能快速緩解寒意，分享「耳朵暖身術」，只要短短2分鐘，不需任何器材就能促進血液循環，讓全身暖起來。
陽氣不足是主因 四大體質要留意
章晉瑋說明，手腳冰冷的核心原因在於陽氣虛弱或氣血運行不暢，臨床上常見四種體質，分別是陽虛、氣血不足、氣滯血瘀與寒濕內阻，各有不同症狀表現。
「陽虛體質者」因體內陽氣不足，冬天外寒入侵時難以抵禦，容易畏寒、精神疲乏、夜尿頻多；「氣血不足者」則因血液無法充養肢體，或氣虛推動無力，常見面色蒼白、頭暈心悸；「氣滯血瘀型」多因壓力或久坐造成肝氣鬱結，症狀包括胸悶脅痛、情緒抑鬱、月經不調；而「寒濕內阻者」常因脾胃虛弱生濕，導致肢體沉重、倦怠乏力，大便黏膩，舌苔厚膩。
章晉瑋指出，特別容易出現手腳冰冷的族群包括女性、久坐的上班族與工程師、年長者、高壓工作者以及長期熬夜或過度減重的年輕人，這些族群因賀爾蒙波動、缺乏運動或氣血耗損，導致保暖能力下降。
耳朵穴位密布 簡單4招快速升溫
若想在短時間內改善冰冷症狀，章晉瑋推薦「耳朵暖身術」。由於耳朵穴位密集且連結全身經絡，透過按摩可刺激神經反射，迅速提升體溫。具體操作分為4個步驟：
1. 揉捏耳垂：先以拇指和食指輕捏同側耳垂，反覆揉壓後向下輕拉，重複數回。
2. 提拉耳尖：右手繞過後腦勺，捏住左耳尖往上提拉數十次，再換邊操作。
3. 推揉耳廓：雙手沿著同側耳廓上下推揉，每側持續約15至20秒。
4. 掌心熱敷：將雙手掌心互搓至發熱，覆蓋住耳朵搓揉數十次。
完成上述動作後，耳朵會逐漸泛紅發熱，並帶動四肢回暖，是隨時隨地皆可進行的保暖小技巧。
飲食藥膳助攻內外兼修更有效
除了按摩，飲食調理也不可少。醫師建議多攝取溫熱食材，如生薑、蔥白、羊肉與桂圓，並避免冰冷飲食。
在藥膳方面，當歸生薑羊肉湯、黑糖薑母茶及薑黨參紅棗茶皆是不錯的選擇。此外，睡前泡腳、按摩涌泉穴或針對關元穴進行艾灸，也能有效促進氣血流通。
持之以恆調理擺脫冰冷體質
章晉瑋提醒，若手腳冰冷源自陽虛或氣血不足，透過針灸、藥膳與生活調養，通常需要三至六個月才能顯著提升基礎體溫。
改善體質需要持之以恆，若生活習慣未改，如持續久坐、壓力過大或嗜吃生冷食物，症狀容易復發。對於年長者或慢性病患者，更需長期保養，才能維持穩定的健康狀態。
