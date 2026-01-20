強烈大陸冷氣團來襲！迎風面北北基宜「嚴防大雨」 16縣市強風特報

強烈大陸冷氣團南下，全台各地今（1/20）氣溫陸續下降，越晚越冷。廖瑞祥攝



強烈大陸冷氣團南下，全台各地今（1/20）氣溫陸續下降，越晚越冷，東北風明顯偏強，迎風面北北基宜及大台北山區有局部大雨發生的機率，且台南以北、花東離島亦有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率，氣象署凌晨發布大雨特報、陸上強風特報，提醒民眾留意。

1/20天氣。中央氣象署提供

中央氣象署指出，今天隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，花東20至22度，中南部20至24度。

氣象署表示，到了晚上，各地溫度會進一步下降，中部以北及宜蘭夜間低溫只有12至14度，南部及花東夜間低溫14至16度；天氣方面，大台北及宜蘭地區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

離島天氣方面：澎湖陰時多雲，15至19度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖多雲時陰，8至12度。

氣象署凌晨發布「大雨特報」，受到東北風影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、台北（南港）、新北（汐止）、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

1/20大雨特報。中央氣象署提供

東北風明顯偏強，氣象署也發布「強風特報」，20日晨至21日晚上基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意。

1/20強風特報。中央氣象署提供

至於目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對台灣無直接影響。

輕度颱風洛鞍（NOKAEN）預計對台灣無影響。中央氣象署提供

