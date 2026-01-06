強烈大陸冷氣團來襲！12縣市低溫特報台南8度最冷、持續冷到週五

今（6）天清晨受到輻射冷卻以及強烈大陸冷氣團南下影響，各地偏冷。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今（6）天清晨受到輻射冷卻以及強烈大陸冷氣團南下影響，各地偏冷。中央氣象署凌晨4點35分針對12縣市發布低溫特報，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣，今日平地最低溫出現在台南市楠西區「鹿陶洋」測站，在凌晨4點33分測得8度。

今日清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，北部局部地區晚間起也有可能出現10度左右低溫，請注意保暖措施。高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。

天氣方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。空氣品質部分，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級 。

未來天氣方面，週三至週四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大。週五至週六強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，這段時間中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫最低可下探至9度，南部、花東及澎湖13至16度。週三週四北部、宜蘭及澎湖、金門高溫落在15至18度，花東17至21度，中南部20至23度，馬祖11至13度；週五起高溫略微回升。下週日將會有另一波東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷。

氣象署今（6）天凌晨4點35分針對12縣市發布低溫特報 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供