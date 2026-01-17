強烈大陸冷氣團再襲「這2天最凍」！濕冷低溫跌破10℃

記者柯美儀／台北報導

下週二冷氣團報到，氣溫明顯下滑。（圖／氣象署提供）

好天氣倒數，天氣風險分析師薛皓天表示，週末中北部、東部高溫約21-23度，其他地區甚至上看27度。不過，到了下週二（20日）強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑，局部低溫可能不到10度，最冷時段落在下週三、週四（21、22日），一路濕冷到週末漸漸轉晴。

今日各地高溫超過20度 局部短暫雨

薛皓天表示，今日微弱東北風增強，且中高層有槽線通過台灣附近，整體雲量偏多，水氣也多，各地大致為多雲或多雲時陰天氣，中部、東北部、東部局部有零星短暫雨，預估今晚中南部會逐漸轉多雲到晴天氣，北部為多雲，東北部及東部為多雲時陰有零星短暫陣雨天氣。中北部、東部高溫約21-23度；其餘地區高溫有24-27度，夜間清晨低溫約16-19度。

明日天氣類似今日

薛皓天指出，明日持續受為東北風影響，高層槽線通過台灣以北區域，迎風面中北部及東部雲量多，大致為陰時多雲天氣，局部有零星短暫陣雨，台中以南為晴到多雲天氣，氣溫大致與週六相近，不過西半部雲量減少，受輻射冷卻影響，日夜溫差將擴大，局部有15度以下低溫。

下週一東北季風增強 早晚偏冷

薛皓天提到，下週一東北季風增強，迎風面北部、東部轉陰陣雨天氣，新竹以南為晴到多雲天氣。氣溫方面，北部、東北部高溫約22度，中部高溫約23-25度，東南部高溫約24-26度，夜間至清晨西半部持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，局部低溫有13-15度。

下週二冷氣團報到 近山區恐探10度

薛皓天指出，下週二台灣受強烈大陸冷氣團影響，迎風面北部、東北部維持陰陣雨天氣，新竹以北及東南部為晴到多雲天氣。各地也有明顯降溫，尤其中北部、東北部降溫明顯，白天高溫在20度以下，中南部高溫約22-25度，夜間清晨各地低溫明顯，中北部及東部受冷空氣影響，局部低溫約12-14度，西半部受輻射冷卻影響，溫差大，局部有10-13度低溫，各地近山區有10度以下低溫。

下週三、週四最冷

薛皓天說，下週三、週四持續受強烈大陸冷氣團影響，中北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲。這2天冷空氣較強，北部、東北部高溫不到15度，西半部普偏高溫在20度以下，僅南部可維持20-23度。晚間至清晨低溫持續明顯，中北部及東部局部低溫可達11-13度，西半部受輻射冷卻影響局部10-12度低溫。另外水氣多加上低溫明顯，預估各地2500公尺以上高山有冰霞或局部降雪機會。

下週五漸漸回溫

下週五冷高壓中心逐漸由浙江一帶出海，冷空氣減弱，迎風面北部、東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面白天各地仍偏涼，中午高溫有稍稍回升，夜間清晨持續注意較低氣溫出現。

