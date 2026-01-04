強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣

下週強烈大陸冷氣團南下。（示意圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署發布下週天氣預報。下週一、週二（1/5、1/6）氣溫逐漸下降，清晨新北以南至高雄、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫。週一桃園以北、宜花及馬祖有局部短暫雨，竹苗、臺東及恆春半島零星降雨，中南部、澎金為多雲到晴，週一氣溫稍下降，北部高溫約19-20度，其他地區約21至25度，澎湖20度、金門21度、馬祖15度。

中央氣象署發布下週天氣預報。（圖／中央氣象署）

週二各地氣溫較週一再下降，晚間低溫中部以北及宜蘭約14-15度，南部、澎湖、花東約16-18度，金馬約12、13度，週二水氣減少，東半部及恆春半島仍有些短暫雨，桃園以北為短暫雨後多雲，新竹以南及澎金馬為多雲到晴。

廣告 廣告

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，週三、週四(1/7、1/8)天氣感受偏冷，早晚都較為寒冷，整體天氣轉乾冷，各地多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨。各地低溫部分，中部以北、宜蘭及金門、馬祖約10-12度，南部及花東約13-14度、中南部日夜溫差大。

強烈大陸冷氣團在週五至週日(1/9-1/11)逐漸減弱，但仍有輻射冷卻效應，各地仍以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨週五、週六早晚仍寒冷，各地低溫方面，中部以北、宜蘭及金門、馬祖約9-12度，南部及花東約12-16度。

更多東森新聞報導

快儲水！明起「7縣市停水」最長9小時 影響範圍曝光

冷爆了！氣溫驟降4天 已123人失去生命跡象

獨家／廣藏市場買冬被氣炸！店家「花色寄素色」客欲退貨遭拒

