強烈大陸冷氣團南下北部越晚越冷! 明起低溫探10度、下週還有一波

跨年夜北東部濕冷有雨，元旦冷氣團強襲低溫探11度，外出須備雨具保暖。 圖：張良一 / 攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 今（1）天強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫下降。中央氣象署指出，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

天氣方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有機會發生局部大雨或豪雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

廣告 廣告

未來天氣方面，週五至下週日清晨，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

週五至下週日預測低溫，中部以北、宜蘭及金門10至14度，南部、花東及澎湖12至16度，馬祖8~9度；高溫方面，北部及宜蘭14至17度，中部及花東18至21度，南部21至23度。下週一將會有另一波大陸冷氣團南下，預計持續影響至下週三北部、東北部及東部天氣偏冷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

強烈冷氣團跨年後南下 國家公園署籲山區活動務必注意安全

基隆新北大雨特報！跨年夜雲多易雨、強烈大陸冷氣團元旦報到急凍