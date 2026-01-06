強烈大陸冷氣團南下 估週三至週五有機會達寒流等級

毛帽、羽絨外套全出動，強烈大陸冷氣團報到，各地開始明顯降溫，清晨台南市鹿陶洋低溫8℃、台中市霧峰10.1℃、新北市富貴角也只有10.3℃。隨著水氣逐漸收乾，輻射冷卻效應下，週三到週五，入夜及清晨低溫會繼續探底，感受寒冷。

中央氣象署預報員李孟軒指出，「這一波強烈大陸冷氣團影響的時間是到8號，一旦有輻射冷卻的話，其實整體上來說，氣溫就會有機會比較偏低一點。那也不排除可能會出現跟上個週末一樣，也有機會出現5度以下的低溫。」

氣象署針對18縣市發布低溫特報，下午起尤其基隆市、雙北以及桃園市將有持續10℃左右或更低氣溫出現，而基隆北海岸、大台北山區、東半部地區和恆春半島還會有零星短暫雨，週三起各地轉為多雲，感受乾冷，高山降雪機會小，但有路面結冰可能。專家提醒，這可能是入冬以來最強一波降溫，有機會挑戰寒流等級。

天氣分析師廖于霆分析，「北部地區的話在市區部分，低溫大概在11度左右，那麼會不會來到10 度以下的寒流等級，可能就要碰碰運氣，看看輻射冷卻作用的強度。西半部的沿海空曠地區，可能低溫都有6到8度。」

寒冷感受持續到週末，週六到週日白天高溫會回到16℃以上，在下週三又會再有冷空氣報到，分析師指出，由於北極冷空氣外流，展望1月中旬前都會是偏冷的天氣型態。